Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 150'den fazla yaralı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında dün yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Kyodo ajansının haberine göre, bölgede 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Nükleer santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), Fukuşima Dai-çi santralinde tüketilmiş nükleer yakıt havuzundaki suyun döküldüğünü ancak sızma yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

Hükümet tetikte

Sabah saatlerinde bir araya gelen kabine üyeleri, depremin verdiği hasara ilişkin bilgilendirildi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Başbakan Suga Yoşihide'nin görev gücüne talimat verdiği belirtildi.

Öte yandan Suga, Afet Yönetim Bakanı Haçiro Okonogi'yi kabulünün ardından yaptığı açıklamada, depremden sonra can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Elektrik ve su kesintisi, toprak kayması

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Joban otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi.

Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Depremin ardından yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi.

Doğu Japonya Demiryollarına ait bazı tren seferleri askıya alındı.

Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60'tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan