Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

20.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:07
Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu. Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. Ülkenin Sapporo kentindeki ABD Başkonsolosluğu, tsunami uyarısını doğruladı. Deprem anı ise amatör kameralara yansıdı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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