Japonya'da 65 yaş ve üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Japonya'da 65 yaş ve üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 65 yaş ve üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanmasına geçildi.

Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanmasına geçildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke geneli nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan 65 yaş ve üstü kişilerin aşılanma sürecini başlattı.

Kyodo ajansı, Japonya'nın 47 eyaletinin 39'unda 65 yaş üstü kişilere klinik, toplum merkezleri, spor salonları gibi noktalarda aşı yapıldığını aktardı.

Aşılananların sayısı 1,1 milyon

Bakanlık verilerine göre 9 Nisan Cuma itibarıyla ülke geneli 1,1 milyon sağlık çalışanının ilk doz aşılanması tamamlandı.

Mayıs ayının üçüncü haftasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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