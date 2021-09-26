Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak - Haberler
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Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 65 yaş üstü kişilere gelecek yıl başında 3. doz aşıyı uygulayacak.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 65 yaş üstü kişilere gelecek yıl başında 3. doz aşıyı uygulayacak.

Reform Bakanı ve Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, virüs varyantlarına karşı önlemleri artırmak istediklerini açıkladı.

Kono, Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının hafta içi verdiği, ikinci dozun üzerinden 8 ay geçenlere üçüncü doz vurulabileceği kararını anımsattı.

Sağlık personelinin yıl bitmeden, 65 yaş üstü kişilerin ise gelecek yıl başında 3. doz aşıyı vurulabileceklerini bildiren Kono, yerel idarelerden aşı hizmetinin halka düzenli şekilde ulaştırılması için hazırlık yapmalarını istedi.

Bakanlığın 3. doz aşı kararında, ikinci dozdan bir süre sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve aşının Delta dahil çeşitli varyantlara karşı etkisini kaybettiğine ilişkin bilimsel çalışmalara dikkat çekilmişti.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı sağlık çalışanlarının aşılanması Şubat, 65 yaş üstünün aşılanması nisan ayında başlamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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