- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı

İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Haberler | 3. Sayfa

- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem Tsunami riski oluşmadı Japonya'nın Miyagi eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Tsunami riski oluşmadı

TOKYO - Japonya'nın Miyagi eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.27'de ülkenin kuzeydoğu eyaleti Miyagi açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremin Miyagi'nin yanı sıra Aomori, Iwate ve Fukushima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildiği, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.

Güvenlik nedeniyle bazı tren seferlerinin geçici olarak durmasına neden olan depremin, etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı öğrenildi.

- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı
- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı
- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı
- Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY

Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu
Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Gomes İrfan Buz Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski oluşmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 10:01:26. #1.15#

title