Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin tsunami uyarısı yaptığı belirtilirken; depremde hasar gören yerleşim yerinin olup olmadığı belirtilmedi.
?Japonya'nın Niigata şehrinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, yetkililerin tsunami uyarısı yaptığını; meydana gelen depremde can veya mal kaybının olup olmadığının henüz belirlenemediğini duyurdu. 


- Japonya

Kaynak: DHA
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