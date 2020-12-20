Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
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Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

20.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:41
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Aomori prefektörlüğünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. JMA, depremin merkez üssünün 40.7 derece Kuzey enlemi ile 142.7 derece Doğu boylamında 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. JMA, deprem sonrası tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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