Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın Honşu bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin Honşu bölgesindeki Gifu eyaletinin Takayama ilçesinde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 17.18'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre eyaletler Nagano, Toyama ve Aiçi'de de hissedildi.

Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.