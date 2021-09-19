Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın Honşu bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın Honşu bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin Honşu bölgesindeki Gifu eyaletinin Takayama ilçesinde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 17.18'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre eyaletler Nagano, Toyama ve Aiçi'de de hissedildi.

Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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