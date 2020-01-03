03.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:15

Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da yerel saat ile gece 03.25'te 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssünün Chiba Eyaleti olduğu belirtilen depremin, yerin 30 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Depremin Tochigi ve Chiba eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Başkent Tokyo'da da hafif şiddetle hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığı açıklandı. Depremin, 7 seviyeli ulusal deprem derecelendirme sisteminde 4. risk grubunda yer aldığı da belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA