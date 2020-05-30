Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hokkaido'nun Tokaçi bölgesi olan deprem, 90 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabaha karşı 03.14'te meydana gelen deprem, adanın diğer bölgelerinde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA