Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:35
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hokkaido'nun Tokaçi bölgesi olan deprem, 90 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle sabaha karşı 03.14'te meydana gelen deprem, adanın diğer bölgelerinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: AA