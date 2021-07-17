Japonya'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Hachijojima Adaları'nda 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın Hachijojima Adaları'nda 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya, yerel saatle 13.20 sıralarında 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tokyo Eyaleti'ne bağlı Hachijojima Adaları'ndaki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Tsunami uyarısı yapılmadı. - TOKYO
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı