Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın Honşu bölgesinin batısındaki İşikawa eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın Honşu bölgesinin batısındaki İşikawa eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin batısında Japon Denizi'ne bakan kıyı eyaleti İşikawa'nın Noto Yarımadası'nda deprem kaydedildi.

Yerel saatle 18.42'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre eyaletler Toyama ve Niigata'da da hissedildi.

Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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