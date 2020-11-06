Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

06.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:54
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Ajans, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini ancak tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Deprem sonrasında Japon makamlarından ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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