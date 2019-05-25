Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Japonya'da merkez üssü başkent Tokyo'nun yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunan Chiba kentinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği bildirildi.
Japonya'da merkez üssü başkent Tokyo'nun yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunan Chiba kentinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği bildirildi.
Deprem ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü Japonya ziyaretinin hemen öncesine denk geldi. Trump'ın Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Şinzo Abe ile depremin yaşandığı Chiba kenti sınırları içinde golf oynaması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı