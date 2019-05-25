Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya'da merkez üssü başkent Tokyo'nun yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunan Chiba kentinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği bildirildi.

Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya'da merkez üssü başkent Tokyo'nun yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunan Chiba kentinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği bildirildi.

Deprem ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü Japonya ziyaretinin hemen öncesine denk geldi. Trump'ın Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Şinzo Abe ile depremin yaşandığı Chiba kenti sınırları içinde golf oynaması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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