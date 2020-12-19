Japonya'da 44 bin kümes hayvanı daha itlaf edilecek
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Japonya'da 44 bin kümes hayvanı daha itlaf edilecek

19.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:07
Japonya'da 44 bin kümes hayvanı daha itlaf edilecek

Japonya'da iki tesiste daha toplu vakaların tespit edilmesi nedeniyle toplam 44 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Japonya'da iki tesiste daha toplu vakaların tespit edilmesi nedeniyle toplam 44 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Japonya'da geçen ay başında ilk olarak Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, son olarak ülkenin Tokushima eyaletine sıçradı. Bölge valiliğinden bugün yapılan açıklamada, Awa kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığı bildirildi. Tokushima, 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgının patlak verdiği 12. eyalet olarak kayıtlara geçerken, 10 bin kümes hayvanının tedbir amacıyla itlaf edileceği kaydedildi. Daha önce salgından etkilenen Miyazaki eyaletindeki bir çiftlikte daha kuş gribi salgını tespit edildiğini doğrulayan yetkililer söz konusu tesiste de yaklaşık 34 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu. Her iki eyalette de riskli bölgelerdeki üretim tesislerine tedbir amacıyla tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga ve Kochi'ye sıçramış, 3 milyonu aşkın kümes hayvanı itlaf çalışmaları nedeniyle telef olmuştu. Bugünkü gelişme ile birlikte 47 eyaleti bulunan ülkede salgından etkilenen bölgelerin sayısı 12'ye çıkmış oldu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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