Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Japonya'da 375 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 959'a yükseldi.

Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi
12.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:20

Japonya'da 375 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 959'a yükseldi.

Japonya'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi artıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs vaka sayısının 375 artarak 21 bin 959'a yükseldiği kaydedildi. Açıklanan toplam vaka sayısına daha önce karantinaya alınan Diamond Princess gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olmadığı kaydedildi.

Japonya'da salgının merkez üssü başkent Tokyo'da bugün 206 yeni korona virüs vakası görüldü. Böylece Tokyo'daki toplam vaka sayısı 7 bin 927'ye yükseldi. Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD üslerinde 61 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının doğrulanmasının ardından iki üssün karantinaya alındığı belirtildi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da günlük vaka sayılarında son 3 haftada artış gözlenmiş, hükümet ise yeniden OHAL ilanını gerektirecek şartların oluşmadığını açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi Dünya
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Beşiktaş, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak
Beşiktaş, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter
Magazin Emrah Ozan Güven Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Podolski Gökhan Gönül Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:21:35. #1.15#
title