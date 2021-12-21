Japonya'da 36 trilyon yenlik ek bütçe yasalaştı

Japonya parlamentosu, 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (320 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırdı.

Ay başında Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayıyla milletvekillerinin takdirine sunulan ek bütçe, Danışman Meclisinde (Sangiin) müzakere edildi.

Meclis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem ve yardımları, afet hazırlığı, iç turizm ve yarı iletken çip tedarik teşviklerini kapsayan 36 trilyon yenlik (320 milyar dolar) ek bütçeyi yasalaştırdı.

Bütçe Kovid-19 önlemlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık kurumlarının yatak kapasitelerini artırmalarına yönelik 18,6 trilyon yen (163 milyar dolar) tahsis edecek.

Yıllık geliri 9,6 milyon yenden az hanelerdeki 18 yaş ve altı kişilere yönelik 100 bin yen nakit desteği verilecek. Bunun maliyeti 1,2 trilyon yeni (10,5 milyar dolar) bulacak.

Aşı uygulamalarına 1,3 trilyon yen ve Kovid-19 ilaçlarının tedarikine 601 milyar yen (5,2 milyar dolar) ayrılacak.

Turizm sektörü ise 268,5 milyar yen (2,36 milyar dolar) desteklenecek.

Ülke içi çip üreticisi firmaların imalat maliyetlerinin yüzde 50'sinin sübvanse edilmesine 617 milyar yen (5,42 milyar dolar) ayrılacak.

Ek bütçenin finansmanı amacıyla 22,1 trilyon yen (192 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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