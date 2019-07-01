Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı

Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı

Japonya'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü

Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı

Japonya'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü.

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Kushiro kentindeki limanda düzenlenen törenin ardından 5 balina avcı teknesinden oluşan filo, denize açıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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