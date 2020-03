Japonya'da 3 kişi daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ve tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü Korona virüsü Japonya'da yine can aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. Ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan geminin yolcularının oluşturduğu ifade edilirken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinde de 27 can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Vaka sayısı tırmanıyor

Karantina gemisi yolcuları arasından korona virüsüne yakalanan 712 kişi dışında, Japonya'da görülen vaka sayısı da 819'a yükseldi. Son vakalar, hükümetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişi de dahil olmak üzere ülkedeki toplam vaka sayısını bin 545'e taşıdı.

