Japonya'da 27 kişi daha korona virüsüne yenik düştü

Japonya'da 27 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 455'e yükseldi.

Japonya'da 27 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 455'e yükseldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 6 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL'in süresini uzatacaklarını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi Japonya'da dünden bu yana 27 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 455'e yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, ülkenin farkı eyaletlerinden 442 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü kaydedildi.

Vaka sayısı 15 bine dayandı

Bugün 46'sı Tokyo, 41'i Hokkaido ve 28'i Osaka'da olmak üzere toplam 12 bölgeden bildirilen 145 yeni enfeksiyon, Japonya'daki toplam vaka sayısını 14 bin 976'ya çıkardı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, ülke genelindeki 14 bin 264 kişinin korona virüsüne yakalandığı bildirildi.

Abe'den OHAL açıklaması

Bugün 2020 yılı ek bütçesinin oylandığı bir meclis toplantısının ardından konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 6 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL uygulamasının süresini uzatacağını söyledi. Japonya'nın 7 Mayıs'tan itibaren normal yaşama dönmesinin zor olacağını ifade eden Abe, ülkesinin yürütülen sabır savaşında kararlı olması gerektiğini vurguladı. Abe, OHAL süresinin ne kadar uzatılması gerektiğiyle ilgili uzmanlara danışacağını belirtti. - TOKYO

Kaynak: İHA