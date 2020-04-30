Japonya'da 27 kişi daha korona virüsüne yenik düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da 27 kişi daha korona virüsüne yenik düştü

Japonya'da 27 kişi daha korona virüsüne yenik düştü
30.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:32

Japonya'da 27 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 455'e yükseldi.

Japonya'da 27 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 455'e yükseldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 6 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL'in süresini uzatacaklarını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi Japonya'da dünden bu yana 27 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 455'e yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, ülkenin farkı eyaletlerinden 442 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü kaydedildi.

Vaka sayısı 15 bine dayandı

Bugün 46'sı Tokyo, 41'i Hokkaido ve 28'i Osaka'da olmak üzere toplam 12 bölgeden bildirilen 145 yeni enfeksiyon, Japonya'daki toplam vaka sayısını 14 bin 976'ya çıkardı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, ülke genelindeki 14 bin 264 kişinin korona virüsüne yakalandığı bildirildi.

Abe'den OHAL açıklaması

Bugün 2020 yılı ek bütçesinin oylandığı bir meclis toplantısının ardından konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 6 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL uygulamasının süresini uzatacağını söyledi. Japonya'nın 7 Mayıs'tan itibaren normal yaşama dönmesinin zor olacağını ifade eden Abe, ülkesinin yürütülen sabır savaşında kararlı olması gerektiğini vurguladı. Abe, OHAL süresinin ne kadar uzatılması gerektiğiyle ilgili uzmanlara danışacağını belirtti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Seda Sayan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Ersun Yanal Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Japonya'da 27 kişi daha korona virüsüne yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:12:48. #1.14#
title