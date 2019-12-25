Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı
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Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı

Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı

25.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:55
Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı

'da iktidar partisi Tsukasa Akimoto, ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı.


Bu durum kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen kumarhanelerin 2020'li yılların başında da faaliyetlerini sürdürmesini isteyen Shinzo Abe hükümetinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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