Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı

25.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:55

Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto, ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı.



Bu durum kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen kumarhanelerin 2020'li yılların başında da faaliyetlerini sürdürmesini isteyen Shinzo Abe hükümetinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Euronews.com'da Görüntüle