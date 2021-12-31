Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti

Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da 25 kişinin hayatını kaybettiği klinik yangının faili hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'da 25 kişinin hayatını kaybettiği klinik yangının faili hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'nın Osaka eyaletinde hizmet veren bir klinikte çıkan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği yangının faili, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 17 Aralık'tan bu yana durumu ağır olan 61 yaşındaki Morio Tanimoto'nun ölümü, Osaka polisi tarafından doğrulandı. Kamera kayıtları ve olay yeri inceleme raporlarına göre daha önce hasta olarak gittiği psikiyatri kliniğini benzin dökerek ateşe verdiği belirlenen Tanimoto'nun, polis tarafından sorgulanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ağır yaralı olarak kurtulmuştu

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 8 katlı binanın 4. katında bulunan bir klinik 17 Aralık'ta saat 10.20 sularında alevlere teslim olmuş, nedeni ise tespit edilememişti. Çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralı olarak kurtarılabildiği açıklanmıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış, tanıkların ifadeleri doğrultusunda da Tanimoto isimli şahsın, yangın öncesinde yüklü miktarda benzin satın aldığı ve kliniği ateşe vermek için de içinde benzin bidonu bulunan bir çantadan faydalandığını belirlemişti. - TOKYO

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

 Torununu okula götüren anneannenin feci ölümü! O anlar saniye saniye kamerada

Torununu okula götüren anneannenin feci ölümü! O anlar saniye saniye kamerada

 Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title