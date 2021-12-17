Japonya'da 2022 yılı savunma bütçesi hedefi 48 milyar dolar

Japonya Savunma Bakanlığının 2022 mali yılı bütçe talebinin 48 milyar dolara (5,4 trilyon yen) erişeceği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıl bütçesine girmesi planlanan savunma ödenek taslağı açıklandı.

Ülkede 2012'den bu yana yükselen grafik çizen savunma bütçesinin, gelecek mali yılda 48 milyar dolara (5,4 trilyon yen) erişmesi hedefleniyor.

Taslak bütçede, savaş uçağı tehditlerini saptayabilecek yapay zeka donanımlı dronların geliştirilmesine 89 milyon dolar tahsis edilecek.

Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) güdümlü füzelerinin, uzun menzilli seyir füzelerine dönüştürülmesine 350 milyon dolar ayrılacak.

Daha önce konuşlandırılmasından vazgeçilen Aegis Ashore kara füze savunma sistemi yerine Aegis donanımlı iki geminin radar sistemlerinin modernizasyonuna 50 milyon dolar harcanacak.

Nisan 2022'de başlayacak Başbakan Kişida Fumio döneminin ilk yıllık bütçesinin, Danışman Meclisi oturumu sonrası karara bağlanması bekleniyor.

Mevcut 2021 mali yılı savunma bütçesi, önceki yıla oranla yüzde 8 oranında artırılarak 5,4 trilyon yen seviyesine yükseltilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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