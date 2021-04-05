Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı
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Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Ekonomi
Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı

Japonya'nın kuzeydoğu eyaletleri ile Hokkaido kıyılarında 2021 yılı ticari kıyı balina avcılığı sezonu açıldı.

Japonya'nın kuzeydoğu eyaletleri ile Hokkaido kıyılarında 2021 yılı ticari kıyı balina avcılığı sezonu açıldı.

Balıkçılık Ajansı, yeni sezonda kuzeydoğudaki Sanriku sahilleri ile Hokkaido açıklarında, Ekim 2021'e kadar 120 minke balinasının avlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bu kapsamda Miyagi eyaletinin İşinomaki kenti ile Aomori eyaletinin Haçinohe kentinden toplam 4 balina avcısı gemi denize açıldı.

Hokkaido'dan da bir geminin, haziran ayında avcı gemi takımına dahil olacağı kaydedildi

Ajans, açık deniz balina avcılığının ise haziran ayında başlayacağını bildirdi.

Uluslararası Balinacılık Kurumu (IWC) üyesi olarak Japonya 1988'de ticari balina avcılığını durdurmuştu.

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra Japonya IWC'den Haziran 2019'da ayrılmış 1 Temmuz 2019 itibarıyla ticari balina avcılığına yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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