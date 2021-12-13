Japonya'da 2021'in ruh halini yansıtan karakter "kin" oldu

Japonya'da "2021 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter" olarak, Tokyo Olimpiyatlarında kazanılan 27 altın madalyayı temsilen "altın ve para" anlamındaki "kin" seçildi.

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, ülkede kullanılan alfabelerden Kanji'de yer alan binlerce karakter arasından seçilen "yılın karakterini", Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.

Vakfın düzenlediği kamuoyu anketlerinde kullanılan 10 binden fazla oy sonucunda yılın karakteri, yaz aylarında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kazanılan 27 altın madalyayı temsilen "altın ve para" anlamına gelen "kin" oldu.

Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan, 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki "waşi" kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "kin" yazdı.

Japonya'da geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen "mitsu", "2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakteri" seçilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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