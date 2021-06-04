Japonya'da 2020'de doğum sayısı 130 yılın en düşük seviyesine indi

Japonya'da 2020'de doğum sayısının son 130 yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi.

Japonya'da 2020'de doğum sayısının son 130 yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede geçen yıl 840 bin 832 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

Yeni doğan sayısı, nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1889'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

2021'de 700 binin altına inebilir

Ülkede doğum sayısı, yaklaşık 2 milyona ulaştığı 1973'ten bu yana sürekli azalıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkisiyle 2021'de azalmanın çok daha fazla olması bekleniyor.

Bu yıl ocak ve mart ayları arasında doğum sayısının önceki yıla göre yüzde 9,2 azaldığı bildirildi. Uzmanlar eğilimin sürmesi halinde yeni doğan sayısının yıl sonunda 700 binin altına ineceğini öngörüyor. Böylece sayı, hükümetin tahminlerinden 10 yıl önce, söz konusu seviyeye gerilemiş olacak.

Yeni rakamlarla ülkede kadın başına doğum oranı 1,34'e geriledi. Nüfusun yenilenmesi için gerekli olan 2,1'in oldukça altında olan oran, nüfusun azalma ve yaşlanma eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Yeni evlilikler, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük düzeyde

Öte yandan ülkede 2020'de 525 bin 490 yeni evlilik yapıldığı kaydedildi. Önceki yıla göre yüzde 12,2 azalan evlilik sayısı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin