Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın almaktan" suçlu bulunan LDP Milletvekili Kawai istifa etti
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Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın almaktan" suçlu bulunan LDP Milletvekili Kawai istifa etti

04.02.2021 05:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 05:54
Japonya'da 2019 seçimlerinde

Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" gerekçesiyle suçlu bulunan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kawai Anri istifa etti.

Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" gerekçesiyle suçlu bulunan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kawai Anri istifa etti.

Parlamentoya sunduğu milletvekilliğinden istifa mektubunda Kawai, suçlu bulunduğu mahkemenin kararını temyize götürmeyeceğini belirterek, "Amacım hukuk mücadelesini daha fazla uzatmak ve karışıklığa sebep olmak değil." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin konuşan Başbakan Suga Yoşihide, olay sonrası halkın siyasete güveninin düşebileceği ihtimalini ciddiye aldıklarını kaydederek, "Siyasiler olarak sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. İnsanların bizden şüphe etmek için hiçbir nedeni olmamalı." dedi.

LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro da 47 yaşındaki Kawai'nin ceza alması ve milletvekilliğinden ayrılması sürecine ilişkin "oldukça pişmanlık verici" açıklamasında bulundu.

Kyodo ajansına göre seçilmesinde Kawai'ye önceki Başbakan Abe Şinzo ile o dönemin Kabine Baş Sekreterliğini yürüten şu anki Başbakan Suga büyük destek vermişti.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, Kawai'yi 21 Temmuz 2019 seçimleri öncesi mart ile mayıs ayları arasında seçim yasasını ihlal ederek Hiroşima Eyalet Meclisi üyelerine 1,6 milyon yen (15 bin 200 dolar) dağıtmaktan geçen ay 16 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

"Oy satın alma" davasında Kawai'nin eşi eski Japonya Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki'nin yargılanması ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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