Japonya'da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı
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Japonya'da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Japonya'da lezzeti ve fiyatı ile ünlü özel yubari kavunlarının görücüye çıktığı açık artırmada 2 kavun, 7 bin 500 lira fiyata alıcı buldu.

Japonya'da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı
25.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:04

Japonya'da lezzeti ve fiyatı ile ünlü özel yubari kavunlarının görücüye çıktığı açık artırmada 2 kavun, 7 bin 500 lira fiyata alıcı buldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo'da gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen 554 kavun, en yüksek fiyata alıcı bulmak için görücüye çıktı. Müzayedenin kazananı ise, 2 kavuna 120 bin yen (yaklaşık 7 bin 500 lira) ödeyen Kushiro şehrinden bir toptan satış şirketi oldu.

Korona nedeniyle fiyatı 40 kat düştü

Geçen yıl aynı müzayedede bir çift kavunun 5 milyon yenlik (yaklaşık 315 bin lira) rekor fiyata alıcı bulduğunu hatırlatan firma yetkilileri, en yüksek teklifte yaşanan yaklaşık 40 katlık düşüşü korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisine bağladı. Lüks tüketimdeki talep daralmasına dikkat çeken yetkililer, gelecek müzayedelerde tekliflerin artmasını umduklarını belirtti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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