Japonya'da 2 yeni korona virüsü vakası daha

11.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:50

Japonya'da daha önce Wuhan'dan tahliye edilen 2 kişide daha korona virüsüne rastlandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili 2 yeni vaka daha yetkililerce doğrulandı. Yeni vakaların bu kez, daha önce Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşlarında saptandığı açıklandı. Hastalardan birinin Wuhan'da yaşayan ve 29 Ocak'taki ilk tahliye operasyonuyla Japonya'ya getirilen 50'li yaşlardaki bir erkek olduğu, diğer kişinin ise Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde yaşayan ve 30 Ocak'taki ikinci tahliyede ülkeye getirilen 40'lı yaşlardaki bir erkek olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE YAPILAN TESTLER NEGATİF ÇIKMIŞTI

Tahliyelerin ardından virüs için yapılan ilk testlerinin sonucunun negatif çıktığı öğrenilen 2 kişinin, ateş ve diğer semptomlar üzerine yeniden uygulanan tetkiklerde enfekte olduklarının anlaşıldığı açıklandı.

DÖRT TAHLİYE OPERASYONU YAPILMIŞTI

Daha önce Çin'e gönderdiği 4 uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinlilerin de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı. Son doğrulanan 2 vaka ile birlikte, tahliye operasyonları ile ülkeye getirilen kişiler arasında rastlanan vaka sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 163'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA