Japonya'da 18 kişi daha korona virüsten öldü
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Japonya'da 18 kişi daha korona virüsten öldü

Japonya'da 18 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 236'ya yükseldi.

18.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:00
Japonya'da 18 kişi daha korona virüsten öldü

Japonya'da 18 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 236'ya yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 11 bin 143'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya'da, dünden bu yana 18 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 236'ya taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 223 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Bugün Japonya genelinde doğrulanan 582 yeni korona virüsü vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 11 bin 143'e çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 10 bin 431 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

211 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ülke genelinde korona virüsü tedavisi gören 211 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek bin 657 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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