Japonya'da 17 yeni mutasyon virüs vakası
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Japonya'da 17 yeni mutasyon virüs vakası

06.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:34
Japonya'da 17 yeni mutasyon virüs vakası

Japonya'da 17 kişide Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen farklı mutasyonların tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da 17 kişide Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen farklı mutasyonların tespit edildiği bildirildi. Ülkede mutasyon virüsten enfekte olan toplam kişi sayısı 194'e yükseldi.

Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarına Japonya genelinde 17 kişide daha rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının tespit edildiği kaydedildi. Saitama, Niigata, Okayama, Kanagawa, Hyogo, Ishikawa, Gifu ve Kyoto eyaletlerinden bildirilen vakaların enfeksiyon rotasının tespit edilemediği öğrenilirken, son gelişme ülke genelinde Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısını 194'e yükseltti.

Japonya'da bugün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 439 bin 18'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 219'a yükseldi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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