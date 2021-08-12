Japonya'da 129 devlet dairesi ve bağlı firmanın yazılım ağına yetkisiz erişim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da 129 devlet dairesi ve bağlı firmanın yazılım ağına yetkisiz erişim

Japonya'da 129 devlet dairesi ve bağlı firmanın yazılım ağına yetkisiz erişim
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına yetkisiz giriş saptandıKamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.

Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına yetkisiz giriş saptandı

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.

Buna göre Japon firma Fujitsu, kendi üretimi kurumsal yazılım ProjectWEB'i kullanan 129 devlet kuruluşunda yetkisiz giriş tespit etti.

Yetkisiz giriş saptanan kurumlar arasında Kabine Sekretaryası, Dışişleri Bakanlığı ile Toprak, Arazi, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı da yer alıyor.

Japon firma, yazılıma yasal kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yasa dışı erişim sağlandığını açıkladı.

Erişim sonrası sızan veriler arasında proje yönetim materyalleri ile müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin de bulunduğu kaydedildi

Fujitsu, uzmanlardan oluşturulan komisyonun konuyu soruşturacağını ve müşteri güveninin yeniden kazanılması için tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da 129 devlet dairesi ve bağlı firmanın yazılım ağına yetkisiz erişim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 05:51:06. #1.15#

title