Japonya'da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi
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Japonya'da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

06.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 23:01
Japonya'da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

Koronavirüsün ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyonlu varyantı, Japonya'da 11 kişide daha tespit edildi.

Koronavirüsün ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyonlu varyantı, Japonya'da 11 kişide daha tespit edildi. Ülkede mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 75'e ulaştı.

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu koronavirüs, Japonya'da 11 kişide daha tespit edildi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında 10 eyaletinde OHAL ilan edilen ülkede, mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin arasında çocukların da olduğu ifade edildi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya'da salgının başladığı günden bu yana toplamda 401 bin 355 kişide koronavirüs tespit edilirken 6 bin 243 kişi virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ülkede hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının 358 bin 872 olduğu; toplam aktif vaka sayısının ise 36 bin 240 olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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