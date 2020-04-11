Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü
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Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü

Japonya'da 11 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 132'ye yükseldi.

11.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:15
Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü

Japonya'da 11 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 132'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bine yaklaştı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 1'i daha önce karantina altına alınan geminin yolcularından olmak üzere doğrulanan 11 yeni can kaybı, ülkedeki korona virüsü ölümlerinin sayısını 132'ye yükseltti. Son gelişmeler, karantina gemisinden hayatını kaybedenlerin sayısını 12'ye, Japonya genelinden yaşamını yitirenlerin sayısını ise 120'ye taşıdı.

VAKA SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Ülke genelinden kayda geçen yeni vakalar ise, Japonya'daki toplam vaka sayısını 6 bin 914'e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 6 bin 202 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Son haftalarda vaka sayısındaki artışla "ikinci dalga" endişesi yaşanan başkent Tokyo bin 705 enfeksiyon ile salgından en çok etkilenen bölge olurken, onu 696 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 437 kişi korona virüsüne yakalanırken, Chiba'da da 387 vaka teyit edildi. Saitama'da 338 vaka ile artış yaşanan bölgeler arasında yer aldı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

An itibariyle korona virüsü tedavisi gören 125 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ülke genelindeki bin 353 hastanın ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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