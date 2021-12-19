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Japonya'da 101. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Urawa Reds

Japonya'da 101. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Urawa Reds
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

Japonya'da 101. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Oita Trinita'yı 2-1 yenen Urawa Reds kazandı.

Japonya'da 101. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Oita Trinita'yı 2-1 yenen Urawa Reds kazandı.

Başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Stadı'nda oynanan Tennouhai finalinde, Urawa Reds ile Oita Trinita karşılaştı.

Maçın 6. dakikasında Japon forvet Ataru Esaka ile öne geçen Urawa Reds, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Oita Trinita, karşılaşmanın 90. dakikasında Brezilyalı orta sahası Matheus Sousa Pereira ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Sekiz dakika uzatmanın gösterildiği mücadelenin 90+3. dakikasında Urawa Reds, deneyimli oyuncusu Tomoaki Makino ile yeniden öne geçerek rakibini 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Aralık başında sona eren ve 20 takımın mücadele ettiği Japonya 1. Futbol Ligi (J1) 2021 sezonunu Urawa Reds 6'ncı, Oita Trinita ise 18'inci sırada bitirmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Spor Haberleri

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