Japonya'da 100 yaş üstü nüfus rekor seviyeye ulaştı: Ortalama ömür kadınlarda 87
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı. Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı.
14.09.2019 20:15
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan ülkelerden Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı.
Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com