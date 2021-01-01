Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale
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Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale

01.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:24
Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale

Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.

Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.

Başkent Tokyo'daki Japonya Yeni Ulusal Stadı'nda yeni yılın ilk gününde Tennouhai finalinde, Kawasaki Frontale ile Gamba Osaka karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kawasaki Frontale ikinci yarının 55. dakikasında Mitoma Kaoru'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kawasaki Frontale, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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