Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

05.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:10
Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden bir kadının ceset kalıntıları 10 yıl sonra bulundu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden bir kadının ceset kalıntıları 10 yıl sonra bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat'ta kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 depreminde kaybolan Okuyama Natsuo'ya ait olduğu belirlendi.

2011'de 61 yaşında olan Okuyama'nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

Depremin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:11:44. #1.16#
title