Japonya Covid-19 aşısında klinik çalışmalara başladı
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Japonya Covid-19 aşısında klinik çalışmalara başladı

Japonya merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede korona virüs aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine başlandığını duyurdu.

Japonya Covid-19 aşısında klinik çalışmalara başladı
01.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:49

Japonya merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede korona virüs aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine başlandığını duyurdu.

Dünya genelinde yaklaşık 10.5 milyon kişiye bulaşarak 514 bini aşkın ölüme neden olan korona virüse dair aşı çalışmaları farklı ülkelerde sürerken, Japonya'da umut verici bir gelişme yaşandı. Osaka merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede korona virüs aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine başlandığını duyurdu. Osaka'da bir üniversite hastanesinde 30 sağlıklı insan üzerinde gerçekleştirilen testlerde 15'er kişilik iki farklı gruba ayrılan deneklere farklı dozlarda aşı uygulandı. Deneklerin 8 hafta süreyle gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

Ciddi yan etkilerin görülmemesi halinde katılımcı sayısının 400'e yükseltileceği öğrenilirken, ileriki aşamada ise deneklerde virüse karşı antikor gelişip gelişmediği saptanmaya çalışılacak.

İlk hedef 200 bin doz

Çalışmalarda başarı sağlanması halinde aşı için gerekli üretim iznini önümüzdeki yıl sonbahara dek hükümetten almayı planlayan şirketin, ilk etapta 200 bin dozluk aşı üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Japonya'da hükümet ithal aşı tedariğinde sorun yaşanabileceği ihtimaline karşın, yerli üretim aşıya daha sıcak bakıyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Manşet

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