Japonya COVAX'a ilave 700 milyon dolar finansal hibe verecek
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Japonya COVAX'a ilave 700 milyon dolar finansal hibe verecek

Japonya COVAX'a ilave 700 milyon dolar finansal hibe verecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 700 milyon dolar daha finansal hibe taahhüt edeceği bildirildi.

Japonya'nın, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 700 milyon dolar daha finansal hibe taahhüt edeceği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya hükümeti Kovid-19 ile mücadelede aşı faaliyetlerinin dünya geneli yaygınlaştırılması kapsamında mali hibesini artıracak.

Buna göre, COVAX'a daha önce 200 milyon dolar hibe eden Japonya hükümetinin 700 milyon dolar daha taahhüt edeceği kaydedildi.

Haberde, COVAX'ın 2021 sonuna kadar dünya çapında yaklaşık 1,8 milyar doz Kovid-19 aşısını ülkelere teslim etmeyi hedeflediği belirtildi.

Toplam maliyetinin 8,3 milyar dolara ulaşması beklenen projede, doz miktarının gelişen ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 30'unu kapsaması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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