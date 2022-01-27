Japonya - Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Japonya - Çin maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Japonya - Çin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Japonya - Çin maçı şifresiz mi? Japonya - Çin maçı hakemi kim? Japonya - Çin maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JAPONYA - ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Japonya - Çin Dünya Kupası maçı, 27.01.2021 Perşembe bugün saat 13.00'te başlayacak.

JAPONYA - ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya - Çin Dünya Kupası'nda maçı Smart Spor platformundan yayınlanacak

JAPONYA - ÇİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Japonya - Çin maçını izlemek için Smart Spor kullanıcı olmalısınız.

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