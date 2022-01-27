Japonya - Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Japonya - Çin maçı şifresiz mi? - Haberler
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Japonya - Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Japonya - Çin maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
Japonya - Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Japonya - Çin maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Japonya - Çin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Japonya - Çin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Japonya - Çin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Japonya - Çin maçı şifresiz mi? Japonya - Çin maçı hakemi kim? Japonya - Çin maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Japonya - Çin Dünya Kupası maçı, 27.01.2021 Perşembe bugün saat 13.00'te başlayacak.

Japonya - Çin Dünya Kupası'nda maçı Smart Spor platformundan yayınlanacak

Japonya - Çin maçını izlemek için Smart Spor kullanıcı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Dünya Kupası, Gündem, Spor, Haber

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