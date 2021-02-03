Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı "güçlü endişe" taşıyor
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Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı "güçlü endişe" taşıyor

03.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:19
Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı

Japonya, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Pekin yönetimine "güçlü endişeler" taşıdığını bildirdi.

Japonya, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Pekin yönetimine "güçlü endişeler" taşıdığını bildirdi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, konunun, Japonya-Çin ikili denizcilik ilişkileri yüksek düzeyli çevrim içi istişare toplantısında ele alındığını söyledi.

Toplantıda, kanuna yönelik Japonya'nın "güçlü endişelerinin" Çinli muhataplara aktarıldığını belirten Kato, Çin'in faaliyetlerinde "kendini zapt etmeye" davet edildiğini dile getirdi.

Kato, "Kanunu, uluslararası hukukun aksine olacak şekilde işletmemesi gerektiğine yönelik güçlü endişelerimiz Çin'e iletildi. Çin Sahil Güvenlik gemilerinin defalarca karasu ihlali yaparak Japon gemilerine yaklaşması dahil çeşitli konulardaki duruşumuz bir kez daha vurgulandı." diye konuştu.

Kabine Başsekreteri, iki ülkenin deniz güvenliği alanında doğrudan ve samimi görüş alışverişinin öngörülmedik durumların azaltılmasına karşı önemini vurguladı.

Kanun, yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı kaydedildi.

Senkaku, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor

3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında, Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." sözlerini aktarmıştı.

Ocak sonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söylemişti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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