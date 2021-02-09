Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına "müsamaha göstermeyecek"
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Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına "müsamaha göstermeyecek"

09.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:12
Japonya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasının, bölgede tansiyonu yükseltmesine "müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasının, bölgede tansiyonu yükseltmesine "müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

Başbakan Suga, Meclis oturumunda konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ay başında yürürlüğe giren Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasına tepki gösterdi.

Suga, "Tamamıyla kabul edilemez olan yasa, uluslararası hukukun aksine olacak şekilde işletilmemeli ve Japonya dahil ilgili ülkelerin yasal menfaatlerine zarar vermemelidir." dedi.

Yasanın uygulanmasının, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltebileceğini kaydeden Suga, ülkesinin buna "müsamaha göstermeyeceğini" söyledi.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Biden ve Austin'den Japonya'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Kasım 2020'de telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında, Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." sözlerini aktarmıştı.

Ocak sonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söylemişti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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