Japonya, Çin'in yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "egemenliğini ihlal" olarak görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya, Çin'in yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "egemenliğini ihlal" olarak görüyor

14.03.2021 07:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 07:39
Japonya, Çin'in yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını

Japonya, Çin'in, sahil güvenliğine, kara sularındaki yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasının, "egemenliğini ihlal ettiğini" bildirdi.

Japonya, Çin'in, sahil güvenliğine, kara sularındaki yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasının, "egemenliğini ihlal ettiğini" bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Kanadalı bir düşünce kuruluşuna çevrim içi konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin'in yeni yasasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yasanın, uygulama alanı ile hangi yetkileri verdiğinin açıkça belirtilmediğini kaydeden Kişi, uluslararası hukuk ile arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyledi.

Kişi, Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'nde gerilimin yükseltilmesine yönelik Çin'in yaklaşımlarını "asla kabul etmeyeceklerini" vurguladı.

Yasaya ilişkin bölge halkının endişelerini dünyaya duyuracaklarını aktaran Kişi, bazı ülkelerle iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kişi, "Durum ciddileşiyor. Yasa, Japonya'nın egemenliğini ihlal ediyor ve tamamıyla kabul edilemez." diye konuştu.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, ülkenin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia edilen kara sularında kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ayşe Keşir Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Hakan Yılmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya, Çin'in yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "egemenliğini ihlal" olarak görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 07:40:08. #1.16#
title