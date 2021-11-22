Japonya Çin'deki insan hakları ihlallerine karşı "hemfikir ülkelerle çalışacak" - Haberler
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Japonya Çin'deki insan hakları ihlallerine karşı "hemfikir ülkelerle çalışacak"

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Çin'deki insan hakları ihlallerine karşı

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio'nun İnsan Hakları Özel Danışmanı Nakatani Gen, Çin dahil bazı ülkelerdeki insan hakları ihlallerine yönelik endişeler taşıdıklarını belirtti.

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio'nun İnsan Hakları Özel Danışmanı Nakatani Gen, Çin dahil bazı ülkelerdeki insan hakları ihlallerine yönelik endişeler taşıdıklarını belirtti.

Görevine atanması sonrası Kyodo ajansına röportaj veren Özel Danışman Nakatani, birtakım ülkelerdeki insan hakları ihlalleri ve bu ihlallere karşı izlenen politikalara değindi.

Küresel iş dünyası kapsamlı tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlalleriyle mücadele edilmesi için Japon firmalarının uyarılmasını planladıklarını bildiren Nakatani, "İnsan haklarına saygı göstermek şirketlerin sorumluluğudur" dedi.

İnsan hakları ihlallerine karşı Avrupa ve ABD'de izlenen politikaları yakından izlediklerine dikkati çeken Nakatani, Çin dahil bazı ülkelerde insan hakları sahasında endişeler taşıdıklarını ve buna yönelik "hemfikir ülkelerle yakından çalışacaklarını" belirtti.

Ülkesinin, temel insan haklarının korunması amacı taşıyan uluslararası çabaları destekleyeceğini belirten Nakatani, "Hükümet, iş dünyası ve bireysel düzeyde insan haklarının nasıl muhafaza edildiği konusunda Japonya yoğun şekilde takip ediliyor." dedi.

ABD'deki Magnitsky Yasası benzeri, insan hakları suçu işlemiş yabancı hükümet yetkililerine Japonya'nın olası yaptırım uygulayabilmesi yönelik Nakatani, "Olabilecek tüm sahalarda/cephelerde neler yapabileceğimizi ele alacağız" diye konuştu.

Taliban yönetiminin yönetimi devraldığı Afganistan'da oluşan insani kriz karşısında Özel Danışman Nakatani, Japonya hükümetiyle iş birliği yapan Afganları ülkeye kabul etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Nakatani Gen, eski Başbakanlardan Abe Şinzo döneminde Savunma Bakanlığı üstlenmişti.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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