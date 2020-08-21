Japonya Büyükelçisi'nden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi
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Japonya Büyükelçisi'nden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi

Japonya Büyükelçisi'nden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Akdeniz'de petrol arama konusundaki ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesini istediklerini belirterek, "Diplomat olarak bu sorunun konuşularak diplomatik yollarla çözülmesini istiyorum" dedi.

21.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:29

Japonya Büyükelçisi'nden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi

MALATYA - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Akdeniz'de petrol arama konusundaki ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesini istediklerini belirterek, "Diplomat olarak bu sorunun konuşularak diplomatik yollarla çözülmesini istiyorum" dedi.

Malatya'da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret eden Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Bir basın mensubunun Akdeniz'de petrol arayan Türkiye'ye bazı ülkelerin tepki göstermesi konusundaki soruya karşılık Miyajima, "Akdeniz'de çeşitli faaliyet olduğunu biliyorum. Tokyo'daki iş arkadaşlarım dikkatlice bakıyor. Japonya'nın yanındaki denizde de Türkiye gibi aynı sorunları var. Ekonomik faaliyet alanı denizalanı konusunda doğalgaz ve petrol konusunda Japonya'da aynı sorunları yaşıyor. Bu nedenle bu durumu anlıyoruz. Diplomat olarak bu sorunun konuşularak diplomatik yollarla çözülmesini istiyorum. Nasıl olacağına çok dikkatli bakacağım şimdi. Tokyo'daki iş arkadaşlarına Türkiye konusunda düşünceler paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Miyajima, "İlk defa Malatya'ya geldim. Malatya ziyaretimde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile bir araya gelmek beni ayrıca memnun etti. Gittiğim her yerde bana Malatya Kayısısı ikram ediliyor, lezzeti beni çok etkiledi. Japonya'ya giderken hediye olarak kayısı götüreceğim ve oradaki arkadaşlarıma mutlaka bu lezzetten bahsedeceğim. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan ilin sanayisi ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler aldık. Bu bilgileri Japon iş insanlarına anlatacağım, Malatya'ya yatırım yapmalarını tavsiye edeceğim" dedi.

Gerçekleşen ziyaretin Malatya'ya yabancı yatırımcının gelmesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kendisine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına Malatya'mıza hoş geldiniz diyorum. Büyükelçimizin göreve geldiği 9 Eylül 2017 tarihinden bu yana ülkemizdeki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle iş insanlarının ülkeleri tanıma ve yatırım yapma anlamında çok büyük katkıları var. İş insanları olarak sayın büyükelçimizi yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Bu ziyaretle birlikte büyükelçimizin Türkiye genelinde yapmış olduğu iş birliği çalışmasını Malatya'ya da taşımasını umut ediyoruz. Kendisinin ilimize Japonya'dan yatırımcı gelmesi ve ilimizdeki yatırımcıların da Japonya'daki yatırımcılarla partner olarak iş geliştirmeyle ilgili fırsatlar oluşturması noktasında katkıları olacağına inanıyoruz. Bu açıdan bizleri ziyaret etmesi ve iş insanlarımızla ilgili bilgiler almasını çok önemli görüyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin anısına Başkan Sadıkoğlu, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Malatya Kayısısı hediye etti. Büyükelçi de Başkan Sadıkoğlu'na kalem hediye etti.

(EA-NA-LO-Y)

Japonya Büyükelçisi'nden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi

Kaynak: İHA

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