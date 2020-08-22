Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende'de
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Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende'de

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Malatya'nın Darende ilçesinde incelemelerde bulundu.

Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende'de
22.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:09

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Malatya'nın Darende ilçesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Vali Aydın Baruş ve diğer yetkililerle birlikte Darende ilçesinde incelemelerde bulunan Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya, Darende Kaymakamı Malik Çalışır tarafından ilçe hakkında bilgi verildi.

İnanç turizmi bakımından önemli ilçelerden olan Darende'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Büyükelçisi Akio Miyajima'ya, Darende Kaymakamı Malik Çalışır tarafından ziyaretin anısına tablo hediye edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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