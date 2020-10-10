Japonya Büyükelçi Mıyajıma: "Her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağım"
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Japonya Büyükelçi Mıyajıma: "Her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağım"

10.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:21
Japonya Büyükelçi Mıyajıma:

Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından makamında Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma ile görüşen Vali Masatlı, Büyükelçiyi Amasya'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amasya'nın tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il olduğunu dile getiren ve Amasya ilinin Türkiye'nin tarihinde önemli roller üstlendiğini ayrıca tarihsel süreçte Japonya ile Türkiye arasında önemli dostluk ilişkileri olduğunu, Ertuğrul Fırkateyni olayından sonrada daha yakın bir dostluk sürecine girildiğini, son yıllarda da kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkiler bakımından çok yakın ilişkiler içerisinde olunduğunu vurguladı.

Amasya'nın tarihi ve kültürel dokusundan çok etkilendiğini dile getiren Büyükelçi Mıyajıma ise şunları ifade etti: "Amasya tarihi ve kültürel yönden zengin bir şehir. Bu güzel ve kadim şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki dostluğun devamını diliyorum."

Mıyajıma, her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağını sözlerine ekledi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - AMASYA

Japonya Büyükelçi Mıyajıma: 'Her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağım'
Japonya Büyükelçi Mıyajıma: 'Her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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