Japonya BM Temsilcisi: "Kuzey Kore Adım Atmış Değil"

Kuzey Kore'nin henüz nükleer silahsızlanmaya yönelik bir adım atmadığını söyleyen Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho, BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a kararlı mesajlar göndermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koro Bessho, Salı günü düzenlediği 2018 değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Kuzey Kore'nin nükleersizleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Bessho, Kuzey'in nükleer silahlarını ve balistik füzelerini ortadan kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunmadığını, ancak bu yıl için test yapmaktan kaçındığını söyledi.

"Kuzey Kore anlamalı"

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'den net bir yanıt alıncaya kadar güçlü mesajlar göndermeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Bessho, Kuzey'in, yaptırımların nükleer silahsızlanma gerçekleşmeden gevşetilmeyeceğini anlaması gerektiğinin altını çizdi.

"Nükleersiz dünyanın yolları aranmalı"

Yaklaşan 2020 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nda zor bir süreç öngördüğünü belirten Bessho, nükleer güçlerin ve nükleer silahları yasaklayan BM antlaşmasını destekleyen ülkelerin işbirliği içinde nükleersiz bir dünyaya ulaşmanın gerçekçi yollarını araması gerektiğini ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İHA