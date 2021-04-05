Japonya, BioNTech/Pfizer'dan bugüne kadarki en yüksek miktarda aşıyı teslim aldı
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Japonya, BioNTech/Pfizer'dan bugüne kadarki en yüksek miktarda aşıyı teslim aldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, BioNTech/Pfizer'dan bugüne kadarki en yüksek miktarda aşıyı teslim aldı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bugüne kadarki en yüksek miktarda dozunu teslim aldı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bugüne kadarki en yüksek miktarda dozunu teslim aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 1 milyon 989 bin dozluk 11'inci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Böylelikle Japonya'ya şimdiye kadar, Pfizer'dan en fazla dozu kapsayan aşı grubunu teslim aldı.

Japonya Sağlık Bakanlığının onayını şubatta alan BioNTech/Pfizer aşıları, ülkede sağlık çalışanları ile 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Ülkede mayıs sonuna dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının BioNTech/Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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